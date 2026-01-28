Haberler

Çorum'da havaya ateş açılması sonucu bir apartman dairesine mermi isabet etti

Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir araçtan havaya ateş açılması sonucu, 5 katlı bir apartmanın en üst katına mermi isabet etti. Olayda balkon camında hasar oluştu, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de plakası belirlenemeyen araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekilperi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, 5 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan daireye mermi isabet ettiği tespit edildi.

Ayrıca caddede 2 boş tabanca mermisi kovanı bulundu.

Olayda dairenin balkon camında hasar meydana geldi.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
