Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de çıkan yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı. Çorum Belediyesi itfaiyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekar ağaçlık alan etkilendi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yaklaşık 2 dekar ağaçlık alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.