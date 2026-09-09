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Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

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Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Mercan idaresindeki plakası belirlenemeyen traktör, Alaca- Çorum kara yolu Babaoğlu kavşağında, Ali E'nin kullandığı 06 BCM 869 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktör sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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