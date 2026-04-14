Çorum'da komşular arasında 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Çorum'da bir apartmanda komşular arasında "gürültü" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karakeçili Mahallesi Bayındır 2. Sokak'taki bir apartmanda A.R.G. ile komşusu E.Z.A. (22) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.R.G. bıçakla E.Z.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi N.A'yı (16) yaraladı.

Arbede sırasında A.R.G. de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.Z.A. ile kardeşi N.A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından A.R.G. ile eşi D.G'yi gözaltına aldı.