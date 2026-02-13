Çorum'da ramazan öncesi gıda denetimleri sürüyor

Çorum'da ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerinin artırıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında resmi kontrollerin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, kontrol görevlilerince gıda üretim yerleri, toplu tüketim alanları ve satış noktalarında denetim yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Denetim kapsamında gıda güvenilirliği ve hijyen koşulları, üretim, depolama ve satış süreçleri, ürünlerin etiket bilgileri ve mevzuata uygunluğu, son tüketim tarihleri ile izlenebilirlik kriterleri titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirilen açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

Açıklamada, tüketicilerin gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceği hatırlatıldı.