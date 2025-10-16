Haberler

Çorum'da Filistinliler İçin Kermes Düzenlendi

Çorum Belediyesi, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla bir kermes etkinliği düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İsrail ürünlerine karşı boykot çağrısında bulundu ve bu boykotun bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kermesten elde edilen gelirin Filistin halkına gönderileceği belirtildi.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran tilavetiyle başladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kermeste yaptığı konuşmada, Filistin'de soykırım yapan İsrail'in ürünlerinin dünya genelinde boykot edildiğini söyledi.

Boykotun geçici bir tepki değil, bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini belirten Candan, "En önemlisi, boykota devam etmektir. Gazze'deki süreç nasıl ilerlerse ilerlesin, İsrail ne yaparsa yapsın bizim yapmamız gereken en önemli ödev, boykotu bir ömür boyu sürdürmek. İsrail'e ve destekçilerine karşı duruşumuzu ortaya koymak." dedi.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran ise Gazze'nin sadece bir coğrafya değil, sabrın ve direnişin sembolü olduğunu vurguladı. Duran, "Orada yıkılan sadece binalar değil, çocukların hayalleri, annelerin duaları da yıkılıyor. Ancak her sabah yeniden doğan bir umut, bir direniş ve bir iman var. Bizler de bu kermesle o umuda bir damla su olmak istiyoruz." dedi.

Duran, kermesten elde edilecek gelirin Filistin halkı için Gazze'ye gönderileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua okudu.

Programda öğrenciler tekvando gösterisi sundu, ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
