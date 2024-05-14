Çorum'da Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, İsrail işgali nedeniyle mağdur olan Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

Mecitözü Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen kermes kapsamında ilçedeki kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve velilerce hazırlanan kıyafet ve yiyecekler satışa çıkarıldı.

Geliri Filistin'e ulaştırılması planlanan kermes, vatandaşlardan ilgi gördü.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Köse, ilçede anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.