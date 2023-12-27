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Çorum'da Evde Tartışma Sonucu Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

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Çorum'da Muhammet K., evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Muhammet K. polis tarafından yakalandı.

ÇORUM'da Muhammet K., (29), evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı (37), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam Akkent 4. Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; Muhammet K., yalnız yaşadığı evinde arkadaşı Adem Özbudak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Muhammet K., Özbudak'ı 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özbudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tartışma sırasında yaralanıp, tedavi için hastaneye giden Muhammet K., burada polis ekiplerince yakalandı. Özbudak'ın cenazesi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akkent Olay Cinayet Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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