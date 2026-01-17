Çorum'da evde eğitim alan öğrenciye karnesi verildi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, evde eğitim hizmetinden yararlanan Mimar Sinan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğsem Bulut'u evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağlar, ziyarette Bulut ve ailesiyle sohbet etti. Bulut'a karnesini teslim eden Çağlar, başarı dileklerini iletti.

Açıklamada, kentte 31 öğrenciye 61 öğretmen tarafından evde eğitim hizmeti verildiği bildirildi.

Evde eğitim hizmetinin zorunlu öğrenim çağında olup sağlık durumu nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler için sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulama, sağlık kurulu raporu, veli talebi ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) değerlendirmesi doğrultusunda il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurullarının planlamasıyla yürütülmektedir. Eğitim planlaması okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde haftada en az 10 saat, ortaöğretim kademelerinde ise haftada en az 16 saat olacak şekilde yapılmaktadır. Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ile sınıf ve branş öğretmenleri görevlendirilmektedir."