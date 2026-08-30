İskilip'te Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ÇORUM'un İskilip ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında İskilip ilçesi Harun Köyü'nde Mehmet Tuna'ya ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Tuna'ya ait evde yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Kuzköy yangın söndürme tankeri de destek verdi. Yangın, ormanlık alana ve çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı