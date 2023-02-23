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Kanlı hesaplaşma! Eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü

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Kanlı hesaplaşma! Eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde eski köy muhtarı, silahla yeni muhtarı öldürdü, babasını yaraladı.

Akçalı köyü eski muhtarı İsmail E. ile mevcut muhtar Mesut Uzunkaya (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail E, tabancasıyla ateş ederek Mesut Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya'yı (79) yaraladı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI MUHTAR KURTARILAMADI

Yaralı muhtar ve babası, yakınları tarafından özel araçla götürülürken yolda aktarıldığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı muhtar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Baba Turan Uzunkaya ise buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İsmail E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Sungurlu Çorum 3. Sayfa Güncel Haberler

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