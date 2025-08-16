FETÖ Şehitleri için Mevlit Töreni Düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Darbe girişimine direnmek için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile daha önce vefat eden aile büyükleri Dursun Olçok, Erdoğan Olçok, Hacı Asiye Olçok ve Bekir Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.

Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa, Erol Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından şehitler için dua edildi.

Mevlidin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.