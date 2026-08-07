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Çorum'da Yem Karma Makinesi Kazası: Çiftçi Ağır Yaralandı

Çorum'da Yem Karma Makinesi Kazası: Çiftçi Ağır Yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde hayvanları için yem karma makinesiyle çalışan 58 yaşındaki M.G., sağ elini makineye kaptırarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Alaca Devlet Hastanesi'ne, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde yem karma makinesine sağ elini kaptıran çiftçi, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alaca ilçesi Külah köyünde meydana geldi. 58 yaşındaki M.G., hayvanları için yem karma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. Ağır yaralanan M.G.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.G., ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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