Çorum'da Ehliyetsiz Sürücü Polis Takibinden Kaçamadı

Ata Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında hızla ilerleyen 55 AEZ 802 plakalı traktörü takibe alan polis, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü O.K., Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden Çoraklık ve Sülüklü Evler bölgesine doğru hızla ilerlemeyi sürdürdü. Yakalanmamak için zaman zaman yoldan çıkıp, tarlaya giren ve 30 dakika süren takibin ardından O.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, traktörün sahibi 10 bin TL ceza kesildi; araç da trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel