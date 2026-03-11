Haberler

Dron destekli trafik denetiminde 14 sürücüye 38 bin 746 TL ceza kesildi

Çorum'da trafik ekipleri, dron yardımıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 14 sürücüye toplam 38 bin 746 lira ceza uyguladı. Denetimler, emniyet kemeri kullanmama ve cep telefonuyla konuşma gibi yasakları tespit etti.

ÇORUM'da trafik ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 14 sürücüye toplam 38 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

Denetim, kent merkezinde bulunan Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, sürücülerin kural ihlallerini tespit etmek amacıyla drone destekli uygulama yaptı. Havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşan sürücüler tespit edildi. Dron ile yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, uygulama noktalarında durdurularak haklarında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 11 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 2 sürücüye araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan, 1 sürücüye ise sigortasız şekilde trafiğe çıktığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Uygulamada toplam 14 sürücüye 38 bin 746 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
