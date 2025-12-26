Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonu;14 gözaltı

7 TUTUKLAMA

Çorum merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonda, internet sitelerine ilan veren kişilerden satın aldıkları araçların bedelinin bir kısmını ödeyip, bir kısmını ise hileli şekilde senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.