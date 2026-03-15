Çorum'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Çorum'un Yoğunpelit köyünde 82 yaşındaki Muharrem B'nin kullandığı traktör devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk