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Alaca'da TIR Devrildi Alev Aldı

Alaca'da TIR Devrildi Alev Aldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen TIR alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, şoför Y.G. yara almadan kurtuldu, TIR ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen TIR alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, Çorum-Alaca kara yolu Küre köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Yozgat istikametinde Y.G.'nin kontrolünü yitirdiği 31 DF 790 plakalı TIR, devrildi. Devrilen TIR, kısa süre sonra alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada Y.G. yara almazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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