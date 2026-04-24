Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cevat B. yönetimindeki 55 FT 803 plakalı otomobil, D100 kara yolu Kumbel köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Cevat B. ile araçta bulunan Emine B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Emine B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emircan Bardak