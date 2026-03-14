Depoda duvar çöktü; dengesini kaybedince elini makineye kaptıran Metehan'ın parmakları koptu

ÇORUM'un Alaca ilçesinde buğday yüklemesi yapılan depoda duvar çöktü. Bu sırada dengesini kaybeden Metehan Ö. (14), elini helezon makinesine kaptırırken; ağabeyi Melih Ö. (18) duvarın altında kaldı. Metehan Ö.'nin 4 parmağı koparken, iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde bir depoda meydana geldi. Cesur Ö.'ye ait depoda buğday yükleme çalışması yapıldığı sırada duvarın bir bölümü aniden çöktü. Bu sırada dengesini kaybeden Metehan Ö., elini buğday yüklemede kullanılan helezon makinesine kaptırdı. Metehan Ö.'nün sağ elinin 4 parmağı koparken, yanında bulunan ağabeyi Melih Ö. çöken duvarın altında kaldı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş, ambulanslarla önce Alaca Devlet Hastanesi'ne daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Metehan Ö., ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunan 4 parmak da hastaneye ulaştırıldı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

