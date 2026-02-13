Haberler

Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri kamu yararına çalıştırılacak

Güncelleme:
Çorum Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan iş birliğiyle, denetimli serbestlik tedbirleri uygulanan yükümlüler kamu yararına çalıştırılacak. Proje, sosyal sorumluluk ve topluma entegrasyon amacı taşıyor.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetlerine yönelik iş birliği projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Vali Ali Çalgan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger, iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında iyi halli oldukları için haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin Valiliğe bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalıştırılmasının planlandığı bildirilen açıklamada, "Uygulama ile kamu düzenine zarar veren kişilerin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesi, çalışma alışkanlığı kazanarak hayatlarını doğru şekilde planlamaları, kamu çalışanlarının rol model olması, yeniden suç işleme riskinin azaltılması ve yükümlülerin aileleriyle, toplumla bütünleşmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

