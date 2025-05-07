Çorum'da Çocuk Dilenciliğine Son: Zabıtadan Operasyon

Çorum'da özellikle trafik lambalarının bulunduğu alanlarda dilendirilen çocuklar, zabıta ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak ailelerine teslim edildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte çocuk dilenciliğinin önüne geçmek üzere denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklar, trafik ışıkları ve market önlerinde dilendirilen çocukları bulundukları yerden alarak evlerine götürdükleri, aileleri de benzer durumun tekrarlanması durumunda cezai işlem uygulanacağı konusunda uyardıkları bildirildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, çocukların dilencilik faaliyetlerine karıştırılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Çocuklarımızın sokaklarda dilendirilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ekiplerimiz bu konuda kararlılıkla çalışmalarını sürdürecek." ifadelerini kullandı.