Çift, Oturdukları Dairede Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu

Güncelleme:
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde, Hasan ve Satı Bulut çiftinin oturdukları dairede, tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Soruşturma kapsamında, Hasan Bulut'un eşini öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

1) OTURDUKLARI DAİREDE BAŞLARINDAN VURULMUŞ CESETLERİ BULUNDU

ÇORUM'da Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48'inci Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan Hasan Bulut ile eşi Satı Bulut'tan bir süredir haber alamayan yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında adrese gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, çifti silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, Hasan Bulut'un eşini öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

