Haberler

Çorum'da husumet kavgası: 2 yaralı

Çorum'da husumet kavgası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde'de Y.S. ve A.E.Ö. ile önceden husumetli oldukları öğrenilen S.Y. ve E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.S. bıçakla, A.E.Ö. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Kamerun'da altın madeni çöktü: Onlarca ölü

Altın madeni çöktü: Onlarca madenci hayatını kaybetti
Kaymakamlıkta etrafa açan açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı
Adana'da 'Yan Baktın' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

“Yan Baktın” kavgası kanlı bitti: 1 genç bıçaklanarak öldürüldü
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı

Dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yapıp slogan attı