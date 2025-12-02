Çorum'da Çelik Bariyere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Çorum'da meydana gelen kazada, Hakan Y. yönetimindeki otomobil çelik bariyere çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hakan Y. idaresindeki 19 AGJ 870 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel