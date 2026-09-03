Haberler

İskilip'te diyaliz hastası taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

İskilip'te diyaliz hastası taşıyan araç devrildi: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan hasta nakil aracı çay yatağına devrildi. Kazada sürücü ve 4 hasta dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bir hastanın durumu ağır olduğu için sevk edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde diyaliz hastası taşıyan hasta nakil aracının çay yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 19 AFM 754 plakalı diyaliz hastası nakil aracı, İskilip-Tosya kara yolu Kayakoparan Camisi yakınlarında yoldan çıkarak Meydan Çayı yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan hastalar E.Y, N.A, T. A. ve N.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan N.K, daha sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı o ismin aracından çıkanlar
Gözler faiz kararındayken Ekonomist Belgin Maviş'ten dikkat çeken tahmin

Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Trump'ın portresi ABD'yi ikiye böldü: Madeni 1 Dolar bastırdı, üstüne kendi yüzünü yaptırdı

Trump'ın portresi ABD'yi karıştırdı: Yaptığı şeye inanamayacaksınız
Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar

Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle gelip ateş açtılar! Kerkük'te kanlı saldırı