Haberler

Çorum'da 'Cami ve Sosyal Hayat' paneli din görevlilerini buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğünce 'Cami ve Sosyal Hayat' paneli düzenlendi. Panele imam hatip, müezzin kayyum ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı; emekli din görevlileri İbrahim Acar ve Vehbi Köklükaya katılımcıların sorularını yanıtladı.

Çorum'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Sosyal Hayat" konulu panel düzenlendi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğünce Çorum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, Kur'an tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından emekli din görevlileri İbrahim Acar ve Vehbi Köklükaya konuşma yaptı.

Çorum merkez ve köylerdeki camilerde görev yapan imam hatip ve müezzin kayyumlar ile Kur'an kursu öğreticilerinin katıldığı panelde Acar ve Köklükaya, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor

100 bin lira üstü kredi kartı olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı

Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

Burçin Orhon'dan Necla Uygur'a veda: Canım annem...
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış

Çöken binayla ilgili isyan ettiren rapor! 5 kişi göz göre göre ölmüş
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Hande Erçel Almanya yolcusu! Yeni projesi belli oldu
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kadını 2 kardeşiyle birlikte darbetti

"Eşimle ilişki yaşıyor" dediği kadına kabusu yaşattılar