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Çorum'da Bisiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

9 Aralık 2023 22:15 Son Güncelleme: 22:16 Abone Ol

Çorum'un Alaca ilçesinde bir aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Mehmet Koca'ya (59) henüz kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koca'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Koca'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olay yerinden kaçan araç sürücüsü aranıyor.