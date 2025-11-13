Haberler

Çorum'da Bıçaklı Saldırı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Oğuzlar ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Sinan A. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'da alacak nedeniyle çıkan kavgada Sinan A. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sinan A., aralarında alacak verecek meselesi bulunan Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Sinan A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil yaralandı. Baba- oğul aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu kaldırıldıkları Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
