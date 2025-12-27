Haberler

Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da 18 yaşındaki H.S.T., Kadeş Barış Meydanı'nda bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis çalışmalarını başlattı.

Çorum'da bir genç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Kadeş Barış Meydanı'nda H.S.T. (18), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevi yolunda katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
DMM'den 'MHRS randevusu iptaline para cezası' iddialarına yanıt

"Hastane randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt