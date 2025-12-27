Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Çorum'da 18 yaşındaki H.S.T., Kadeş Barış Meydanı'nda bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis çalışmalarını başlattı.
Çorum'da bir genç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Kadeş Barış Meydanı'nda H.S.T. (18), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan genç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel