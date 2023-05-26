Çorum'da zincirini koparan köpek, yaşlı kadına saldırdı
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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde zincirini koparan saldırgan köpek, yan evde yaşayan 69 yaşındaki kadına saldırdı. Yüzünden ve bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak Çorum'dan gelen bir haber ise endişe yarattı.
YÜZÜ VE BACAĞINDAN YARALANDI
Eskiçeltek köyünde Sevim A. (69), komşusuna ait köpeğin zincirini kopartarak saldırması sonucu yaralandı. Yüzü ve bacağından yaralanan kadın, ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevim A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
TEPKİ ÇEKTİ
Korkunç olay sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar başıboş köpek sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.