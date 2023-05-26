Çorum'da zincirini koparan köpek, yaşlı kadına saldırdı

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak Çorum'dan gelen bir haber ise endişe yarattı.

YÜZÜ VE BACAĞINDAN YARALANDI

Eskiçeltek köyünde Sevim A. (69), komşusuna ait köpeğin zincirini kopartarak saldırması sonucu yaralandı. Yüzü ve bacağından yaralanan kadın, ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevim A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Korkunç olay sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar başıboş köpek sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.