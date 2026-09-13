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Çorum'da bahçesindeki kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü

Çorum'da bahçesindeki kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinin bahçesindeki kuru otları yakan kişi alevin içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinin bahçesindeki kuru otları yakan kişi alevin içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Terzili köyünde Paşa Bağuç'a (81) ait evin bahçesinde kuru otları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde alevin içinde kalan Bağuç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bağuç'un cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın ise Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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