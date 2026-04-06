Çorum'da baba ve oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde husumetli olduğu komşusu ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren Arslan K. tutuklandı. Olay, arazideki sondaj çalışması yüzünden çıkan tartışma sonrası gerçekleşti.

Köseeyüp köyü Aşılık mevkisinde husumetli olduğu komşusu Hasan Arı ile oğlu Gökhan Arı'yı tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Arslan K, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği Çorum Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Köyde komşu olan tarafların daha önce arazi satışından dolayı husumetli olduğu, Hasan Arı'nın Aşılık mevkisindeki tarlasında sondaj çalışması yaptığı sırada Arslan K'nin kendi arazisindeki suyun kesileceği endişesiyle tartışma çıktığı öğrenildi.

Olay

Kavgaya dönüşen olayda Arslan K., Hasan Arı ile oğlu Gökhan Arı'ya tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden aracıyla kaçmıştı.

Şüphelinin kaçarken kullandığı hafif ticari araç, olaydan kısa süre sonra Çorum-Merzifon kara yolunda terk edilmiş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Veli Singer
