Çorum'da ATV ve Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen kazada, ATV ile otomobilin çarpışması sonucu 64 yaşındaki Şaban Bostancı hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bostancı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Enes E. idaresindeki 06 KG 150 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda Şaban Bostancı'nın (64) kullandığı ATV ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bostancı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel