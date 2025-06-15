Çorum'da ATV Devri, İki Kişi Yaralandı

Çorum'da ATV Devri, İki Kişi Yaralandı
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ali K. idaresindeki ATV, Sarıkabak mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanındaki eşi Hatice K. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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