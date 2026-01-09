Haberler

Çorum'da atıl fabrika binasında 130 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da kullanılmayan bir fabrika binasında yapılan operasyonda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik titiz çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da atıl durumdaki bir fabrika binasında 130 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda B.Y'ye ait kullanılmayan bir fabrika binasında uyuşturucu üretildiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından binaya düzenlenen operasyonda 130 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında fabrika binası mühürlendi, fabrika sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, gazetecilere, emniyetin titiz çalışmasıyla atıl fabrikada uyuşturucu üretildiğinin tespit edildiğini belirterek, narkotik suçlarla mücadelenin titizlikle devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı