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Çorum'da arazide ölü bulunan kişinin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı

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Çorum'un Ortaköy ilçesinde Karahacip köyünde yaşayan 68 yaşındaki Halil Bozkurt, arazide hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Bozkurt'un vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde 68 yaşındaki kişi, arazide ölü bulundu

Karahacip köyünde yaşayan Halil Bozkurt, arazide hareketsiz yatarken görüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Bozkurt'un vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Bozkurt Ortaköy Bozkurt Çorum Olaylar Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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