Çorum'da aranan şahıs 30 yıl hapis cezasıyla yakalandı
Çorum'da aranan Şahin B., 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan bir suçlu olarak yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Şahin B., saklandığı ikametinde bulundu ve adliyeye sevk edildi.
ÇORUM'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Şahin B, (30) yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri iki ayrı hırsızlık suçu, 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal, iki silah kanununa muhalefet ve basit yaralama olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan toplam 30 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası ile aranan Şahin B., saklandığı ikametinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.(DHA)