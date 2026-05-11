Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı
Çorum'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 32 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucunda yakalandı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 3 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4-11 Mayıs tarihlerinde çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, aranan 32 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan