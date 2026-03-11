Haberler

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 182 zanlı yakalandı

Çorum'da Jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 182 zanlıyı yakaladı. 01 Ocak-10 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda yakalananlardan 104'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 01 Ocak-10 Mart tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, aranan 182 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 104'ü tutuklayarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
