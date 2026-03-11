Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 182 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 01 Ocak-10 Mart tarihlerinde çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, aranan 182 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 104'ü tutuklayarak cezaevine teslim edildi.