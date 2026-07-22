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Çorum'da anız yangınının sıçradığı 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır zarar gördü

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Çorum'un Osmancık ilçesinde anız yangınının rüzgarla yerleşim yerine sıçraması sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde anız yangınının sıçraması sonucu 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yenidanişment köyü Tekmen Bağları Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında, 1 ev, 2 samanlık ve 2 ahır zarar gördü.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
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