Çorum'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Çorum'da 6 gün arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesi ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. A.F.K. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.

Şüphelilerden A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Şüphelilerden A.F.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler A.K, Y.K. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, 6 gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.

