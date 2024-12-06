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Çorum'da Alacak Meselesi Yüzünden Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

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Çorum'da iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartışan iki kişi arasında çıkan kavgada 57 yaşındaki Ayhan Doğan, 22 yaşındaki Ferdi Y. tarafından bıçakla öldürüldü. Ferdi Y. olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çorum'da bir kişi, iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Ferdi Y. (22) ile Ayhan Doğan (57) arasında, Ayhan Doğan'a ait Damat Şükrü 3. Sokak'taki iş yerinde alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Y, Ayhan Doğan'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayhan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra 112'yi arayarak, Eskice köyünde bulunduğunu ve Ayhan Doğan'ı öldürdüğünü söyleyen Ferdi Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ayhan Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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