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Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi darbedilerek yaralandı.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi darbedilerek yaralandı.

Kale Mahallesi Aksaray 1. Sokak'ta akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada darbedilerek yaralanan C.Ç. (43) ile A.Ç. (40), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sırasında bir minibüsün camları ile yan aynalarının da kırıldığı belirlendi.

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri, boş bir arsaya atılmış 1 kurusıkı tabanca ile bıçak buldu. Ayrıca yol üzerinde tabancadan ateşlendiği değerlendirilen boş kovanlar tespit edildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen taraflar, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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