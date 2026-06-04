Çorum'da "Açık Ateş Gastronomi Etkinliği" başladı

Çorum'da düzenlenen "Açık Ateş Gastronomi Etkinliği" kortej yürüyüşüyle başladı.

Saat Kulesi önünde toplanan katılımcılar, Bedesten'e kadar yürüdü.

Vali Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden şefleri ve misafirleri Çorum'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Mutfağın yalnızca yemek kültürünü değil, emeğe, insana ve kültürel çeşitliliğe duyulan saygıyı da temsil ettiğini anlatan Çalgan, "Uluslararası mutfak dünyasının yer aldığı bu büyük ligde Çorum mutfağının da hak ettiği değeri ve takdiri göreceğine inanıyoruz. Bu inanç bizi bu yolculuğa çıkardı." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum'un sanayi, ticaret, tarım, tarih ve kültür alanlarında önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Çorum mutfağının zenginliğinin, köklü geçmişinden kaynaklandığını vurgulayan Aşgın, "Göbeklitepe'de ilk ateş yanmış olabilir ancak o ateşi büyüten, imparatorluk mutfağına dönüştüren ve başkent mutfağı haline getirenler Hititlerdir. Bu nedenle gastronomi alanındaki zenginliğimizin kökleri çok eskiye dayanmaktadır." diye konuştu.

Çorum'un gastronomi alanında önemli atılım gerçekleştirmeyi hedeflediğine işaret eden Aşgın, "Çorum, Türkiye ve dünyanın önemli kültür ve tarih şehirlerinden biridir. Çorum futbolda süper ligde, ticarette, sanayide süper ligde, tarımda süper ligde. Geriye bir gastronomi kalmıştı, Allah'ın izniyle bu beraberlikle, zengin gastronomisiyle de hem de UNESCO nezdinde en önemli olan gastronomi alanında yaratıcı şehirler alanına girmek suretiyle dünya ölçeğinde süper ligde olmaya adayız." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Çorum'un tarihi ve kültürel birikimiyle bu organizasyonu hak ettiğini dile getirerek, "Şehrin tek üniversitesi olarak bu ateşin bir parçası olmak, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle ve bütün varlığımızla bu ateşi büyütmek üzere hazır olduğumuzu belirterek, Çorumlunun yaptığını kimsenin yapamadığını bir kez daha ispatlamak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, etkinlik alanında protokol üyelerince festivalin sembolik ateşi yakıldı.

Etkinlik kapsamında Çorum'un yöresel yemekleri tanıtıldı, üniversite öğrencilerince hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Açılışına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile Türkiye ve farklı ülkelerden gastronomi alanında ünlü şefler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, 6 Mayıs'a kadar devam edecek.