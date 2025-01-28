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Çorum'da 90 Yaşındaki Kadın Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da 90 Yaşındaki Kadın Huzurevine Yerleştirildi
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Çorum'un Konaklı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Asiye B., yakınlarının ilgilenmemesi ve sağlık sorunları nedeniyle jandarma ekipleri tarafından huzurevine yerleştirildi. Başlangıçta gelen darp ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Konaklı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Asiye B'nin darbedildiği ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerce yapılan incelemede, darp ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Aynı köyde yaşayan oğlunun ilgilenmediği ve sağlık durumunun bozuk olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan kadın, oğlunun "bakamayacağını" söylemesi üzerine taburcu işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince kentteki bir huzurevine yerleştirildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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