Çorum'da 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Çorum'da, yurt dışında yaşayan eşi tarafından bir süredir haber alınamayan 64 yaşındaki kadın, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini doğruladı ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yurt dışında bulunan ve eşi Songül Şahin'den bir süredir haber alamayan kişi, durumu yakınlarına bildirdi.

Mehmet Akif Ersoy 23. Sokak'taki eve giden akrabaları, Şahin'i evde yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Songül Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
