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Çorum'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

Çorum'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
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Çorum'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetlerden faydalanan 30 çocuk için sünnet şöleni yapıldı. Çocuklar Hıdırlık Türbesi ve Çoruminia'yı ziyaret etti, ardından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda Vali ve Belediye Başkanı konuşma yaptı. 534 yıllık vakıf geleneği kapsamında çocuklara altın, bisiklet ve hediyeler verildi.

Çorum'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Hıdırlık Türbesi'ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri, ardından Çoruminia'yı gezdi, tarihi ve kültürel eserlerin minyatürlerini inceledi.

Daha sonra Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Türk milletinin birçok özelliği bulunduğunu ama en önemlilerinden birinin vakıf medeniyeti olduğunu söyledi.

Osmanlı sultanı 2. Bayezid Han'ın vasiyeti kapsamında hala hayır işlenmeye devam ettiğini anlatan Çalgan, "Öğrencilere burs verilmekte, öğrenci yurtları yapılmakta, ihtiyacı olan ailelere yardım edilmekte. Bir tanesi de sünnet şölenleri yapılmakta." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sünnet merasiminin önemine işaret ederek, "Aileler için en önemli anlardan biri de erkek çocuklar için hem Peygamber Efendimizin sünneti hem dinimizin emri olarak erkek çocuklarımızın sünnetidir. Bu anlamda çok kıymetli bir amaç için bir aradayız." diye konuştu.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise 1492 yılında, yani 534 yıl önce Sultan 2. Bayezid'in Amasya Sultan 2. Bayezid Külliyesi için kaleme aldığı vakfiyenin hayır şartı gereği 81 ilde sünnet merasimleri yapıldığına işaret ederek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Çorum ilimizde kurumumuz hizmetlerinden faydalanan 30 çocuğumuza sünnet merasimini tertip ettik." ifadesini kullandı.

Çocuklara gram altın, bisiklet ve çeşitli hediyelerin verildiği programa İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
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