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ÇORUM'DA 3 KATLI BİNANIN İSTİNAT DUVARI YIKILDI APARTMAN SAKİNLERİ DEPREM PANİĞİ YAŞADI

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ÇORUM'da 4 yıl önce yapımı tamamlanan 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

ÇORUM'da 4 yıl önce yapımı tamamlanan 3 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Deprem paniği yaşayan bina sakinleri evlerinden çıkarken, olayda yaralanan olmadı.

Bugün saat 21.00 sıralarında Çorum'un Kale Mahallesi'nde 3 katlı 6 daireden oluşan 25 kişinin yaşadığı binanın bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. Deprem olduğunu düşünen bina sakinleri evlerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler; duvarlarında çatlaklar oluşan binanın Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından hasar görüp görmediğinin belirleneceğini ifade etti

Bina sakinlerinden Ayhan Köte (60), çatlaklar oluşan binanın 4 yıl öce yapımının tamamladığını belirterek, Dinamit patlaması gibi büyük bir ses geldi. Balkondan dışarıya baktığımızda istinat duvarının göçtüğünü gördük, sanki deprem oldu zannederek çok korktuk. Bina adeta oturdu. İnsanlar dışarı çıktı, odalarımızın duvarları çatladı. dedi. Eşi Şeriban Köte (60) ise Orucumuzu açtık çay içiyorduk. Büyük bir ses geldi ve deprem oluyor sandık. Eşimle birlikte çıkıp baktığımızda duvar göçmüştü? diye konuştu. Bina ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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