Çorum'da 3 Bin Dönüm Ekim Arazisi Yanarak Zarar Gördü
Çorum'un Boğazkale ilçesindeki yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yaklaşık 3 bin dönüm buğday ekili arazinin zarar görmesine yol açtı.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin dönüm ekili arazi zarar gördü.
İlçeye bağlı Yekbas, Emirler ve Kaymaz köylerinde buğday ekili arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 bin dönüm ekili arazi zarar gördü.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel